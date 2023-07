Lavoro. Cattaneo (FI): i giovani chiedono opportunità non il salario minimo!

(DIRE) Roma, 20 Lug. – “Il lavoro di ricerca ‘La nuova normalità’, di Riccardo Valle, presentato oggi presso la sala Matteotti della Camera, ci offre un punto di vista privilegiato, quello di un giovane che parla di lavoro. Troppe volte si legifera senza aver ascoltato cosa pensano i giovani.

Spesso ho sentito dire che il tema del salario minimo sia l’unico legato al lavoro giovanile. I giovani oggi vogliono non solo un salario adeguato, ma opportunità e un percorso di crescita, senza che siano costretti ad andare all’estero. Questo governo se ne sta occupando e la conferma arriva dai dati economici: l’occupazione giovanile non è mai stata così alta”.

Così il deputato e vice coordinatore nazionale di Forza Italia Alessandro Cattaneo, intervenendo alla presentazione del lavoro di ricerca ‘La Nuova Normalità’ di Riccardo Valle, svolto in collaborazione con l’Università di Pavia e presentato oggi presso la Sala Matteotti della Camera. “Viviamo in un mondo complesso – continua – caratterizzato da sfide come l’intelligenza artificiale, la gig-economy, l’automatizzazione.

Per questo motivo, oggi ai giovani dobbiamo dare strumenti per adattarsi ai cambiamenti, per interpretare un mondo che evolve in ogni istante come opportunità e non come elementi che li allontanano dal mondo del lavoro”. (Lum/ Dire) 19:29 20-07-23