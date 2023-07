Tik Tok VS Spotify

L’app cinese Tik Tok, con la sua nuova versione di Tik Tok Music, lancia un guanto di sfida alla famosa piattaforma svedese Spotify.

L’applicazione è già disponibile in molti Paesi del mondo, come Australia, Messico, Singapore, Brasile, e Indonesia.

Tik Tok Music concede la possibilità di accedere ad una vasta libreria di brani. Molte le case produttrici e discografiche che hanno offerto il proprio catalogo, tra cui: Universal Music Group, Warner Music Group e Sony Music.

Attualmente il servizio è sola in Beta chiusa, ossia è disponibile solo su invito, solo in pochi avranno “questo onore”. Il colossal cinese vuole capire se questo nuovo lancio possa avere un futuro. I prezzi vanno dagli 8,16 dollari equivalenti in Australia ai 6,86 dollari in Messico e 7,48 dollari a Singapore.

“TikTok Music è un nuovo tipo di servizio che combina il potere della scoperta musicale su TikTok con lo streaming – spiega l’azienda a Techcrunch – alla base c”è l’offerta di milioni di brani di migliaia di artisti. Ora stiamo testando la versione beta di TikTok Music in Australia, Messico e Singapore e avremo altre notizie da condividere sul lancio di Music nei prossimi mesi” (fonte: ansa.it).

