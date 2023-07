Bando Imprese Borghi-PNRR: webinar informativo organizzato dalla Regione con Mic e Invitalia

Sviluppo Economico – Catanzaro, 21/07/2023

“Abbiamo inteso organizzare con il Ministero della cultura e con Invitalia, che ringrazio per la disponibilità, un momento di approfondimento su questa misura perchè la riteniamo particolarmente importante per i territori interessati. Un’opportunità per avviare e promuovere in modo innovativo e sostenibile, dal punto di vista ambientale, iniziative imprenditoriali rivolte alla rigenerazione culturale, sociale ed economica di borghi calabresi a rischio abbandono, che, siamo certi, potranno essere utili tanto per i residenti quanti per i visitatori”.

Lo ha detto l’assessore regionale allo sviluppo economico e attrattori culturali, Rosario Varì, intervenendo oggi al webinar informativo, organizzato dalla Regione Calabria, in modalità video conferenza, sull’avviso pubblico Bando Imprese Borghi – Pnrr che ha registrato la partecipazione di amministrazioni comunali, associazioni di categoria e potenziali beneficiari.

Hanno partecipato anche il dirigente generale dell’Unità di Missione – Mic per l’attuazione del Pnrr, Angelantonio Orlando, e il dirigente generale del dipartimento sviluppo economico e attrattori culturali, Paolo Praticò.

La relazione tecnica è stata affidata Vittorio Fresa di Invitalia.

Durante l’iniziativa sono stati approfonditi i contenuti del bando destinato al sostegno di micro, piccole e medie imprese, associazioni, organizzazioni non profit ed enti del terzo settore iscritti al Runts interessati a sviluppare attività imprenditoriali nei 16 comuni calabresi aggiudicatari delle risorse Pnrr inerenti la linea B del Bando Borghi, nel quadro dei progetti locali di rigenerazione culturale e sociale presentati. Le tantissime domande poste dai partecipanti a margine dell’intervento tecnico hanno consentito a Fresa di approfondire diversi punti dell’avviso e di specificare meglio le traiettorie tecniche e strategiche alla base della misura.

È stata anche l’occasione, così come sottolineato da Orlando e Praticò, di individuare ulteriori spazi di confronto da organizzare con le 16 amministrazioni comunali, anche in relazione alla progettualità da loro espressa per la partecipazione alla Linea B. Il bando Imprese Borghi – Pnrr, con una dotazione per la Calabria pari a circa 9 milioni di euro, finanzia progetti fino a 150.000 euro, da realizzarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2025, con contributi a fondo perduto per un importo massimo fino a 75.000 euro e fino alla misura massima del 90% delle spese ammissibili.

Per consultare l’avviso, visitare l’area dedicata sul sito Invitalia https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/imprese-borghi

Fonte https://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?35009