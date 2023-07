FI. Mulè: aperti a nuovi ingressi, ma no ad operazioni di Palazzo

(DIRE) Roma, 21 Lug. – “Forza Italia è la casa dei moderati, dei liberali, dei garantisti e degli europeisti. Nel nostro partito c’è spazio per chi si riconosce in questi valori, ma non per operazioni di Palazzo, anche perché un deputato o un senatore in più in questa legislatura, con i numeri del centrodestra non cambia nulla”.

Lo dice Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, intervenendo ad Agorà su RAI 3. Il parlamentare ‘forzista’ spiega che: “Forza Italia è un partito attrattivo e accogliente che guarda a riportare al voto i delusi dalla politica e per questo siamo aperti ad accogliere chi la pensa come noi”. (Com/Fla/ Dire) 10:20 21-07-23