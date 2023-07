Gasparri: cresce la credibilità internazionale dell’Italia con il Governo di CDX

(DIRE) Roma, 21 Lug. – “Cresce in maniera evidente la credibilità internazionale dell’Italia grazie al governo di centrodestra. Dopo gli schiaffi in faccia presi dai governi a guida grillina e talvolta anche dal governo tecnico guidato da Draghi, ora l’Italia viene rispettata in ogni contesto. Il governo Meloni ha saputo svolgere un ruolo incisivo in tutti i summit internazionali, a partire dai G7.

Ha imposto all’Europa un’agenda diversa per affrontare in maniera corale l’emergenza immigrazione. È riuscita a portare la Commissione europea in Tunisia per aiutare un Paese che deve collaborare con l’Italia e con l’Europa per contenere il flusso di immigrazione. L’Italia ha saputo riaprire il dialogo con tutti i principali Paesi. Ascoltata e rispettata dagli americani la nostra nazione oggi saprà anche ridimensionare le scellerate scelte di personaggi come Conte e Di Maio.

L’intesa sulla Via della Seta non sarà rinnovata. L’Italia non sarà più “svenduta” agli interessi dei comunisti cinesi come hanno fatto Di Maio. Anche per quanto riguarda i fondi del PNRR il governo Meloni ha saputo portare a casa ottimi risultati. Il Vicepresidente del consiglio e Ministro degli Esteri Tajani assicura una forte credibilità all’Italia.

Si è ottenuta in Egitto la liberazione di un prigioniero che altri governi non erano riusciti a conseguire. Oggi nel mondo siamo ascoltati e rispettati. Ai tempi dei grillini e del PD eravamo calpestati e sberleffati. Questa è la realtà”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri (Com/Fla/ Dire) 11:15 21-07-23