Giappone. Confermato vertice ad Agosto con USA e Corea del Sud

(DIRE) Tokyo, 21 Lug. – Secondo quanto riportato ai media dall’ufficio di presidenza del primo ministro sudcoreano Yoon Suk-yeol, il prossimo 18 Agosto si terrà a Camp David, a Washington, il vertice a tre con il primo ministro giapponese Fumio Kishida e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden per discutere di sicurezza economica e della complessa situazione geopolitica nella regione dell’indopacifico.

Si tratterà del primo incontro tra i tre leader in un vertice trilaterale appositamente organizzato, piuttosto che a margine di una conferenza internazionale, come accaduto finora nei precedenti incontri. “È importante in questo momento rafforzare ulteriormente la cooperazione strategica tra Giappone, Stati Uniti e Corea del Sud per garantire un ordine internazionale libero, aperto e basato sullo stato di diritto, e per affrontare uniti la minaccia nordcoreana e la crescente aggressività della Cina nella regione”, ha dichiarato in conferenza stampa a Tokyo il capo segretario di gabinetto e portavoce del governo giapponese Hirokazu Matsuno. (Jief/Dire) 11:34 21-07-23