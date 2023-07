Libano, centinaia di Hezbollah manifestano per il Corano

20:50 – A Beirut, in Libano, centinaia di seguaci di Hezbollah hanno protestato per il rogo del Corano avvenuto in Svezia da un attivista iracheno.

La protesta è stata guidata da Hasan Nasrallah ed alcuni manifestanti hanno appiccato il fuoco usando le bandiere della Svezia, sfilando con una copia del Corano posta sul petto.

Nel mentre, nel centro di Beirut si è tenuto un sit-in pacifico nella sede dell’ambasciata svedese in Libano. La struttura era protetta da un solido gruppo di membri della sicurezza e militari. (Fonte ANSA)