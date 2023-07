Milia (FI) “Inaccettabile che l’accesso alla spiaggia della Sorgente sia una discarica a cielo aperto, nelle prossime richiederò una bonifica urgente”

“Fine luglio. Sono in una delle spiagge più amate e frequentate dai reggini : La Sorgente.

Queste le condizioni in cui si trova: materassi, rifiuti abbandonati, smaltimenti di rifiuti edili” : continua il tour della #NonEstateReggina del capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale, Federico Milia, in un video pubblicato sulle sue pagine social in cui mostra le immagini dell percorso di accesso a La Sorgente di Reggio Calabria.

“Una vergogna nazionale. Una delle più belle spiagge della costa reggina, frequentatissima durante la stagione estiva dai reggini e dai turisti, che ne apprezzano il mare cristallino e la vicinanza al centro città, dovrebbe essere il fiore all’occhiello, un bene da tutelare e preservare dall’incuria, ridotta a una discarica a cielo aperto” dichiara l’esponente di Forza Italia.

“Nonostante i solleciti dei residenti e degli assidui frequentatori della spiaggia, in piena stagione estiva, queste sono le condizioni in cui si trova la strada per arrivare alla spiaggia” -continua così il consigliere Milia nel suo video- “non è solo una questione di decoro, ma soprattutto di salute. Si trovano lungo il percorso rifiuti di ogni genere, a riprova del fatto che nessuna pulizia straordinaria, in vista della stagione balneare, sia stata programmata dall’Amministrazione comunale”.

“Quello che chiederemo nelle prossime ore, durante i lavori in commissione Ambiente, è un intervento immediato per la pulizia e il ripristino di tutto il tragitto che conduce alla spiaggia della Sorgente. Questo scempio è inammissibile” conclude il capogruppo Milia.