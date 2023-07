PNRR. Ronzulli (FI): Governo presenterà revisione totale del piano

(DIRE) Roma, 21 Lug. -“Il governo presenterà nei prossimi giorni una revisione completa del Pnrr”. Lo ha dichiarato la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli, intervenendo a Coffee break su La7. “Sulla terza rata del Pnrr abbiamo raggiunto un ottimo risultato e se anche il Commissario Europeo, Paolo Gentiloni, parla di giornata positiva per l’Italia, non capisco il tifo da stadio di certa opposizione contro il nostro Paese quando c’è in gioco la Nazionale.

Ci sono temi come il PNRR o il caso Zaki – ha aggiunto – che non dovrebbero avere colore politico. Il fatto di aver risolto un problema con la Commissione europea, grazie al dialogo costruttivo e costante del governo, ed essere riusciti a portare a casa 18,5 miliardi su 19 è una vittoria.

Sappiamo bene che i 500 milioni non andranno persi, ma saranno ricomputati nella quarta rata. Abbiamo raggiunto 54 dei 55 obiettivi di un PNRR che questo esecutivo non ha scritto, ma che ha ereditato, lavorando per la messa a punto di progetti per il bene dell’Italia e per mantenere gli impegni con l’Europa. Quelli che hanno tifato contro l’arrivo della terza rata hanno dimostrato di non voler bene al nostro Paese.

Oggi abbiamo smentito i gufi, siamo riusciti ad ottenere i soldi dall’Europa e abbiamo realizzato migliaia di posti letto per gli studenti. Dov’è il fallimento se tutti i soldi arriveranno? La più grande vittoria per noi, al netto dei fondi, è sicuramente il dialogo che abbiamo instaurato con la Commissione europea” ha concluso. (Com/Fla/ Dire) 10:43 21-07-23