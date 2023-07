Le orche attaccano la barca dei partecipanti e strappano parte del timone

Nuovo incidente alla regata di Maiorca

Un altro partecipante alla regata velica di Maiorca “Copa del Rey” è stato attaccato da orche assassine. La barca “Kapote III” si trovava nel Mar Mediterraneo in viaggio verso l’isola delle vacanze quando è stata attaccata vicino alla città costiera spagnola di Estepona Giovedì sera. Lo riferiscono gli organizzatori della competizione venerdì. L’equipaggio non è stato ferito, ha detto.

Da mesi si accumulano segnalazioni di attacchi di orche al largo delle coste della Spagna e del Portogallo. Durante l’attacco al “Kapote III”, i mammiferi marini, noti anche come orche assassine, hanno strappato un pezzo di timone. Di conseguenza, la nave non è stata in grado di manovrare e ha dovuto essere rimorchiata dal servizio di soccorso in mare spagnolo.

L’attacco di “tre o quattro” mammiferi è probabilmente durato da cinque a 10 minuti, ha detto il membro dell’equipaggio Santi Villagrán. Sebbene siano spesso chiamate “attacchi”, gli scienziati preferiscono parlare di “interazioni” perché la causa esatta degli incidenti non è stata ancora chiarita. Alcuni esperti sono convinti che le orche vogliano solo giocare.

c.s. – Giovanni D’Agata