Elezioni in Spagna. PP avanti col 34%

Il Partito Popolare sembrerebbe in vantaggio in base ai sondaggi nelle elezioni in Spagna.

Il 34% delle preferenze pare siano orientate a far vincere in Centrodestra spagnolo, in quanto i rivali del partito socialista (anche la sinistra spagnola corre in coalizione a queste nuove elezioni del Parlamento) sono invece fermi al 28%.

Ma la sorpresa sarebbe rappresentata dalla destra di Vox che potrebbe entrare al governo in Spagna grazie all’appartenenza alla coalizione con il Partito Popolare di Feijoo, e sarebbe la prima volta dalla caduta del Governo di Francisco Franco che ricordiamo guido il Paese iberico dal 1939 al 1975.

Fabrizio Pace