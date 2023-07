Twitter limiterà i messaggi diretti per chi non ha la spunta blu

L’uccellino blu social più famoso del web apporterà dei cambiamenti nel suo mondo, ma sarà a discapito per tutti coloro che non hanno la spunta blu sul proprio profilo twitter. Chi non avrà la spunta, potrà inviare solo un numero limitato di messaggi diretti al giorno.

La notizia è stata resa nota sull’account di “Twitter Support”, che in un tweet ha spiegato: “Implementeremo presto alcuni cambiamenti per ridurre lo spam nei Dm, i messaggi diretti. Gli account non verificati avranno limiti giornalieri sul numero dei messaggi diretti che potranno inviare”. In un altro post è stato scritto: La scorsa settimana abbiamo offerto agli utenti la possibilità di limitare la loro casella di posta in arrivo dei messaggi diretti solo agli utenti verificati e alle persone che seguono. E ora stiamo assistendo a una riduzione del 70% dello spam nei messaggi diretti rispetto alla scorsa settimana. Questo lavoro è in corso. Continueremo ad apportare modifiche per combattere lo spam per rendere Twitter migliore per tutti

Non si capiscano le ragioni di questa “buffa” scelta, dato che esistono tante app di messaggistica gratuita, tra cui quella del “nemico” di Elon Musk. Forse il motivo è che il proprietario di Twitter vuole rendere la propria piattaforma social un luogo solo per una determinata cerchia di individui.

AO