Catania. Aeroporto, Crosetto: doveroso segnalare sforzo Aeronautica, Difesa al servizio dei cittadini

Terminati i primi sopralluoghi tecnici da parte di esperti logistici della Difesa per fronteggiare l’emergenza che sta colpendo l’Aeroporto di Catania Fontanarossa.

La Difesa, come sempre, è al servizio dei cittadini. Così in un comunicato stampa. L’Aeronautica Militare sta fornendo, da due giorni, strutture campali illuminate e climatizzate, in dotazione al 3^ Stormo di Villafranca (VR), che consentono di estendere le capacità del terminal C e di fornire supporto logistico al personale aeroportuale di Fontanarossa (CT) a fronte della difficile e problematica situazione che si è creata a danno di migliaia di cittadini siciliani e turisti.

I container sono arrivati a Catania Fontanarossa alle ore 23:30 locali di domenica; immediatamente è iniziato lo scarico dei materiali, che è stato ultimato alle ore 00:50 di oggi. Sono state montate due tendostrutture 6×9 mt con relativo impianto elettrico e climatizzazione e una ulteriore tendostruttura 6×9 mt è in via di ultimazione con impianto elettrico e climatizzazione, nonché teli di coibentazione.

Dalle ore 04.55 di questa mattina le due strutture sono pienamente operative e utilizzate per i check-in dei passeggeri. Il supporto della Difesa continuerà fino a quando la situazione lo renderà necessario.

Sin dai primi momenti, dopo aver ricevuto la telefonata del Presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, la Difesa si è attivata per fornire il massimo supporto alle migliaia di siciliani e turisti che non riescono a partire o arrivare in questo scalo aeroportuale così vitale e importante.

“La Difesa- ricorda il ministro Guido Crosetto- è e resta al servizio dei cittadini e della Nazione, soprattutto in situazioni di difficoltà come questa. Preferiamo operare in silenzio e senza clamore, ma è doveroso segnalare lo sforzo che l’Aeronautica e il suo personale stanno fornendo”. La base dell’Aeronautica militare di Sigonella rimane – conclude la nota – in ogni caso, un’opportunità a disposizione delle autorità locali e della Direzione Aeroportuale.

La Società Aeroporto Catania (SAC) ha ringraziato la Difesa e l’Aeronautica Militare per il prezioso contributo offerto in questa difficile situazione. (Com/Sim/ Dire) 18:42 24-07-23