Incidente mortale sulla SS 106 a Corigliano Rossano. Scontro tra TIR e furgone

Il bollettino degli incidenti della SS 106 fa annoverare ancora una vittima in Calabria. Questa mattina nell’alto Ionio Cosentino nella zona di Corigliano Rossano un TIR ed un furgone sono stati coinvolti in un incidente. Oltre alla vittima è rimasta ferita anche un’altra persona come riporta l’Ansa. Sono intervenuti sul posto i sanitari, gli uomini dell’ANAS, i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale.

La SS 106 è stata temporaneamente interdetta al traffico. Alle Forze dell’Ordine il compito della ricostruzione della dinamica dell’incidente stradale.

La Strada Statale 106 si trova ad avere un traffico veicolare molto superiore alla sua portata durante i mesi estivi e questo la rende pericolosa indipendentemente dalle concause che poi possono provocare gli incidenti. Non essendo mai stata aggiornata, ingrandita ed ammodernata, a detta di numerosi esperti, è sottodimensionata per il numero di mezzi che la percorrono.

Fabrizio Pace