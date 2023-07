Migranti. De Priamo (FdI): successo la conferenza in Italia

(DIRE) Roma, 24 Lug. – “Il successo della Conferenza su Sviluppo e Migrazioni, che si è tenuta a Roma, impone il modello partecipato e di confronto con i paesi come la strategia vincente da adottare per affrontare la crisi economica e le problematiche legati ai flussi migratori.

Sul solco dell’intesa con la Tunisia, la conferenza di Roma segna un grande risultato in favore del dialogo internazionale per l’elaborazione di strumenti di controllo dei flussi migratori e per discutere, insieme agli stati di provenienza o di transito dei flussi, delle strategie da adottare per modelli di sviluppo sostenibili che possano aiutare le economie deboli che determinano le scelte migratorie.

Con l’operato del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Tunisia e nella Conferenza internazionale di Roma, l’Italia assume un ruolo sempre più centrale nello scenario internazionale, e in particolare nell’area del Mediterraneo, e conferma la stima che raccoglie il nostro Governo presso la comunità internazionale”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Andrea De Priamo, già relatore del decreto flussi migratori in Senato. (Lum/ Dire) 18:42 24-07-23