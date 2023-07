Reggio Calabria. Vasto incendio appena sopra Vito

Un vasto incendio sta lambendo la parte Nord della città di Reggio Calabria.

A rendere ancor più calda l’aria per i reggini in questa giornata afosa di Luglio un incendio sulle colline di Pentimele che si è propagato arrivando sino alle campagne di del quartiere di Vito Superiore.

Un’alta colonna di fumo si leva in cielo come si può ben vedere in una delle foto scattata dal centralissimo Corso Garibaldi.

L’incendio sul quale stanno lavorando da tempo i Vigili del Fuoco, desta preoccupazione in quanto si sta avvicinando pericolosamente alle abitazioni della zona interessata.

Federica Romeo