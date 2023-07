Roma, Blu World Academy ad Anton Giulio Grande

La scorsa settimana nella Sala della Protomoteca del Campidoglio a Roma si è svolta la cerimonia di premiazione ‘ Blu World Academy’, premio internazionale 2023 per l’arte, sport e cultura. Presenti alla cerimonia in qualità anche di premianti Antonello Aurigemma, Presidente del Consiglio Regione Lazio, l’On. Fabrizio Santori e la Presidente Blu World International Mihaela Mitrut. Il premio è stato istituito dall’Accademia per riconoscere e valorizzare artisti e professionisti distinti in diverse sezioni.

Col patrocinio del Consiglio Regione Lazio, della Camera della moda Svizzera, dell’Ambasciata della Romania, dell’Istituto Cooperazione Paesi Esteri, dell’Assemblea Capitolina del Comune di Roma e del Comitato Italiano Fair Play, per la categoria moda e fashion designer è stato premiato lo stilista di alta moda Anton Giulio Grande per valorizzare il patrimonio culturale e artistico per riconosciute competenze, contribuendo alle facilitazioni del dialogo culturale.