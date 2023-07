Roma, schianto fra auto e furgone: intervengono i Vigili del Fuoco

Questa mattina, alle 11:17, la sala operativa ha inviato la squadra VVF di Tuscolano II in via delle Robinie, incrocio via degli Ontani, per incidente stradale che ha visto coinvolto un furgone ed una auto. Le cause al momento sono imprecisate.

I soccorritori hanno prestato soccorso alle persone che viaggiavano all’interno dei veicoli per poi affidarle alle cure del 118. Il conducente dell’auto è stato successivamente trasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale Casilino in codice giallo.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=87272