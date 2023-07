Stati Uniti: voli cancellati per il troppo caldo

Per via delle alte temperature, molte compagne aeree statunitense sono state costrette a ridurre il carburante e i bagagli dei passeggeri. Molti i disagi per i viaggiatori, che tra ritardi e cancellazioni, rifiutano di volare.

Per le ondate di caldo, molti voli sono stati cancellati, e solo quando cala il sole, e di conseguenza le temperature si abbassano, gli aerei sono pronti a compiere il viaggio. Le temperature a bordo hanno raggiunto i 46 gradi, senza la possibilità dell’aria condizionata, una situazione a dir poco spiacevole.

Lo stesso problema vale anche per gli elicotteri per la zona del Death Valley, qui il termometro ha toccato i 54 gradi. Gli escursionisti sono stati messi in guardia dai forestali, giacché gli elicotteri di emergenza potrebbero non essere in grado di volare nelle ore più calde(fonte: skytg24.it).

AO