Yemen, l’Iraq si offre come mediatore

21:40 – Il Governo iracheno assieme a quello iraniano ed agli Stati Uniti, si sono offerti per mediare tra le parti interessate in Yemen.

In terra yemenita è in corso una guerra da oltre 10 anni tra le forze filo-iraniane ed altre sostenute dal governo Saudita e degli Emirati. Secondo i media locali di Baghadad Fuad Hussein, ministro degli esteri iracheno, ha formalizzato la proposta per la mediazione tra le fazioni coinvolte nel conflitto.

Dal 2014 le vittime della guerra sono oltre le 100 mila. Secondo l’Onu lo Yemen è nel mezzo di una crisi umanitaria fra le peggiori di sempre.

“L’Iraq è pronto ad aiutare. Abbiamo buoni rapporti con tutte le parti. Possiamo usare la nostra influenza per la stabilità e la sicurezza nello Yemen, e possiamo agire a livello regionale.” Questo è quanto affemrato da Hussein.

Non è la prima volta che l’Iraq si offre come mediatore, infatti già nel 2021 avevano permesso un incontro tra gli esponenti sauditi ed iraniani. Ad Aprile, l’ambasciatore saudita in Yemen, aveva fatto visita a Sanaa, località sotto il controllo delle forze filo-iraniane al fine di stabilire una tregua.

Nonostante questo incontro non portò ad un cessate il fuoco, è emerso che: “entrambe le parti sono intenzionate a porre fine al conflitto” (Fonte ANSA)