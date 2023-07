Amazzonia: un piano per combattere la povertà e la deforestazione

La foresta amazzonica con i suoi ben 3,8 mln di ettari, da sempre è stata la protagonista di pagine di libri e di scene di film. In questa terra infinita possiamo intravedere tantissime specie di animali, ma anche tribù e popoli indigeni, per loro il tempo ha una forma astratta, sono fuori dall’attuale globalizzazione.

L’Amazzonia oltre alle sue meraviglie, riveste un ruolo importante per il mondo, essa oltre ad offrire l’ossigeno, ha la possibilità di assorbire ben 200 miliardi di tonnellate di Co2. Tutto ciò è dovuto alla sua biodiversità, difficilmente in altre parti del mondo si trovano tante forme di vita presenti. Nonostante ciò, l’Amazzonia ha perso il 15% della sua superficie,per via della deforestazione. Tutto ciò porta non solo all’estinzione di tanti animali, ma anche alla povertà di tutti gli individui che vivono all’interno della foresta.

Le aziende Suzano e Sofidel si sono unite per una collaborazione, hanno lanciato il progetto “Together we plant the future” (Insieme piantiamo il futuro), con l’obiettivo di togliere dalla povertà 200 mila abitanti della parte brasiliana della foresta entro il 2030.

Col fine di sviluppare la produttività agricola, mediamente l’apicoltura e la coltivazione, e la commercializzazione di specie di autoctone, come le noci di cocco e le bacche di açaí.

Il piano prevederà a preservare le funzioni degli habitat naturali, che rischiano di sparire. Sono state già selezionate 17 organizzazioni di piccoli agricoltori da coinvolgere. Un disegno che mira a creare una economia autonoma alle famiglie agricole e alle comunità locali.

AO