Argentina: record di produzione di gas non convenzionale

A Giugno in Argentina, la produzione di gas non convenzionale ha raggiunto un nuovo record. Ben 82 mln di metri cubi giornalieri. La maggior parte provenienti per il 45% dal bacino patagonico di Vaca Muerta.

La notizia è stata fornita su Twitter da Sergio Massa, il Ministro dell’Economia, sottolineando che la produzione totale di gas a Giugno è stata di 138 milioni di metri cubi al giorno.

Le parole del Ministro Massa: “Questi numeri ,sono il riflesso di uno Stato che si impegna a raggiungere la sovranità energetica e diventare un attore chiave nel mercato regionale. Ogni mese verranno stabiliti record. E’ il risultato di una politica energetica dove le risorse vengono messe al servizio del nostro Paese, sostituendo le importazioni e generando posti di lavoro” (fonte: ansa.it).

AO