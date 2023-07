19:30 – Altre due vittime si aggiungono a quella già rilevata a causa degli incendi che stanno devastando il territorio nella Sicilia Occidentale.

Due corpi carbonizzati sono stati trovati in una casupola a Cinisi vicino all’aeroporto a Palermo. I due avevano all’incirca 77 e 75 anni e vivevano in un’abitazione andata in fiamme. I cadaveri non sono stati ancora identificati.

FMP