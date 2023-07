Università. ‘Via numero chiuso da medicina’, Liguria propone legge

(DIRE) Genova, 25 Lug. – La Liguria presenterà alle Camere una proposta di legge per abolire il numero chiuso per l’accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie. Lo ha deciso il consiglio regionale approvando all’unanimità una proposta di deliberazione avanzata dalla consigliera di Fratelli d’Italia, Veronica Russo.

Un atto soprattutto politico, dal momento che Governo e Parlamento hanno già messo sul tavolo una riforma del settore. In particolare, l’assemblea legislativa ligure propone di abrogare la legge 2 agosto 1999, numero 264, “Norme in materia di accessi ai corsi universitari”, con l’obiettivo dichiarato di “eliminare il numero chiuso e le prove di ammissione ai corsi universitari, al fine di consentire ai giovani di iscriversi liberamente a qualsiasi corso universitario e ai laureati di potersi iscrivere liberamente ai corsi di specializzazione”.

Per la consigliera Russo, “dopo vent’anni di entrata in vigore della legge, le conseguenze sono nefaste: il problema della carenza cronica di operatori va affrontata a monte. La crisi pandemica ha reso ancora più evidenti tutti gli effetti negativi delle restrizioni all’accesso dei corsi di laurea in ambito sanitario e dell’insufficiente dotazione di risorse per le borse di studio per le specializzazioni dei medici”.

Anche l’opposizione vota compatta a favore, ma non senza sottolineare che non si tratta di un intervento risolutivo, con il rischio di avere una grande quantità di studenti che si iscrivono al primo anno e che non riescono a mettere a disposizione strutture e spazi. Per l’assessore all’Istruzione, Simona Ferro, in quota Fratelli d’Italia, “la proposta va nella direzione che anche a livello nazionale si vuole intraprendere.

Il modello di riferimento è quello francese: l’istituzione di un anno accademico comune a tutta l’area sanitaria, dopodiché si può accedere al secondo anno solo dopo aver superato gli esami del primo, in modo che vadano avanti solo coloro che hanno dimostrato di valere sul campo”. (Sid/ Dire) 13:20 25-07-23