Cinzella Festival 2023: Suoni, Immagini e Parole tra i Due Mari

Il festival dedicato a musica, cinema e cultura per la direzione artistica di Michele Riondino alla sua settima edizione. Dopo il grande successo e la partecipazione per gli appuntamenti Cinzella Immagini e Parole è il turno di Cinzella Suoni dal 13 al 15 Agosto, Cave di Fantiano (Grottaglie, Taranto)

13/08 The Sisters of Mercy + In2thesound w/Mike Dudley (batterista dei “The Sound”)

14/08 Mannarino + Il Muro Del Canto

15/08 “CINZELLA SUMMERY PARTY” con Cosmo (dj set) + Roni Size (dj set) + Whitemary

Cinzella Festival, il Festival dedicato a musica, cinema e cultura organizzato dall’Associazione AFO6 di Taranto – alla sua settima edizione – con un triplo appuntamento e un nuovo claim “Suoni, Immagini e Parole tra i Due Mari”. Grande successo e partecipazione per le due prime sezioni del festival: Cinzella Immagini – tenutosi dal 30 giugno al 2 luglio presso lo Spazioporto di Taranto – dedicato al cinema a tema musicale e sociale e Cinzella Parole “Premio del Libro Spettacolare Città di Taranto” – tenutosi dal 6 all’8 luglio presso il Mon Reve EcoResort – novità di quest’anno che ha visto la presentazione di libri musicali alla presenza degli stessi autori. Il numero “zero” di questa nuova rassegna è stata condotta da Martina Martorano, insieme ai due co-direttori Stefano Senardi e Luca De Gennaro e alla presenza dello stesso Michele Riondino.

Cresce l’attesa adesso per il Cinzella Suoni, che dal 13 al 15 agosto, per il sesto anno consecutivo, si tiene nell’incantevole scenario delle Cave di Fantiano a Grottaglie (TA). La direzione artistica del Festival è curata dall’attore Michele Riondino.

I biglietti sono disponibili sull’app di ticketing e discovery DICE.

Dopo il successo dello scorso anno con Fast Animals and Slow Kids, The Zen Circus, Motta, Idles e Morcheeba e decine di migliaia di presenze registrate negli ultimi anni, il festival torna nel tradizionale mese di agosto con nuovi protagonisti musicali del panorama nazionale ed internazionale: The Sister of Mercy, In2thesound, Mannarino, Il Muro del Canto, Cosmo (dj set), Roni Size (dj set) e Whitemary.

Oltre ad avere un partner importante come l’Inail Puglia, con il quale da anni si porta avanti un progetto di sensibilizzazione sui temi della sicurezza sul lavoro, a partire da questa edizione del festival, l’Associazione AFO6 si apre anche una collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese e con la Asl Ta nell’ambito della prevenzione del gioco d’azzardo patologico, attraverso un approccio multidisciplinare dal teatro al cinema fino ai nuovi linguaggi di divulgazione come podcast, social media, nuove narrazioni, media immersivi.

