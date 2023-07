Maternità surrogata. Rauti (FdI): giorno storico per diritto alla vita

(DIRE) Roma, 26 Lug. – “Oggi è un giorno storico per il diritto alla vita. Una vittoria contro una pratica disgustosa come quella dell’utero in affitto. Fare della maternità surrogata un reato universale vuol dire difendere a tutte le latitudini geografiche i diritti delle donne e dei bambini, contrastando un mercato che sfrutta il corpo femminile e le condizioni di povertà.

L’approvazione alla Camera dei Deputati in prima lettura della proposta di legge sul reato di surrogazione di maternità commessa all’estero è un risultato di cui andiamo fieri. Io stessa ho presentato un ddl in Senato a inizio legislatura, fermamente convinta che estendere la punibilità della maternità surrogata possa disincentivare questa pratica e dare un segnale a chi specula sulla vita nascente”. Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia, Isabella Rauti. (Vid/ Dire) 19:41 26-07-23