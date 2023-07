Tunisia, oltre 100 ettari di bosco bruciati da incendio

20:25 – In Tunisia, un vasto incendio ha bruciato oltre 100 ettari di bosco nella zona di Khanguet El Ouechtati appartenente al governatorato di Kairouan.

Questo è quanto affermato dal direttore della protezione civile locale, che ha precisato come oltre l’80% del rogo fosse già stato domato ieri sera. Ancora le cause dell’incendio sono ignote. A causa delle fiamme, una bomba risalente alla seconda guerra mondiale è esplosa, inasprendo così le fiamme. Per spegnere l’incendio sono state necessarie 5 autopompe cariche. Moez Triaa, portavoce della Protezione civile di Tunisi, ha affermato tramite un canale radio che durante gli ultimi 3 giorni si sono verificati 3 incendi in otto governatorati. Triaa ha aggiunto che dopo essere stati domati, gli incendi vengono monitorati per paura che si riaccendano. (Fonte ANSA)