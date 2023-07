Ambiente, Potenti (Lega): Nubi su Piombino dimostrano improvvisazione demolizioni. Ora sostegno al Sindaco

“Le immagini della nube di polvere a Piombino provocata dai lavori di smaltimento della ex area a caldo dell’acciaieria destano preoccupazione e rabbia. Purtroppo testimoniano come le demolizioni da parte di JSW continuino con improvvisazione e pressappochismo a danno della popolazione.

Non a caso, avevo già presentato un’interrogazione parlamentare per sollevare l’interesse sul tema molto sentito dalla popolazione. Da parte mia massimo supporto ad ogni azione del Sindaco diretta a garantire la salubrità dei residenti e dei lavoratori di fronte all’episodio di ieri che ha determinato un clima di ansia e insicurezza nei piombinesi”. Lo dichiara in una nota Manfredi Potenti, senatore toscano della Lega.