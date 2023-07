Calcio. Regione Lombardia con Lecco: fondi per stadio adatto a Serie B

Sindaco: Comune assieme a club nel ricorso a Tribunale Roma contro Perugia

(DIRE) Milano, 27 Lug. – Ci sarà “un finanziamento regionale” per adeguare lo stadio di Lecco “in relazione alle normative richieste per il campionato di Serie B, nonché di realizzare le opere viabilistiche e di sicurezza funzionali alla sua fruizione”. Lo ha detto l’assessore regionale a Enti locali e Programmazione Negoziata, Massimo Sertori al sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni, che ha incontrato a palazzo Pirelli oggi sullo stadio ‘Rigamonti-Ceppi’ di Lecco e le opere annesse assieme al sottosegretario regionale, il lecchese Mauro Piazza e all’assessore comunale allo sport, Emanuele Torri.

“I lecchesi- ha aggiunto Sertori- meritano di poter vedere la propria squadra giocare in città. Ora attendiamo anche gli esiti del ricorso, per il quale auspichiamo una risposta positiva per far avere al Calcio Lecco la serie B, vinta sul campo”.

“Con l’assessore Sertori – è intervenuto Piazza – abbiamo lavorato fin dal primo giorno in cui è stato sollevato il problema stadio da parte della città di Lecco e abbiamo messo le basi per trovare il miglior percorso amministrativo e finanziario per permettere, in tempi rapidi, di risolvere quel vulnus che ad oggi impedisce alla società bluceleste di giocare nella nostra città”.

Da parte sua il Comune di Lecco si affianca alla società Calcio Lecco 1912 nel ricorso promosso avanti al Tribunale di Roma, avverso la decisione con la quale il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI ha accolto il ricorso presentato dall’AC Perugia Calcio, che porta in sostanza all’estromissione della squadra di calcio della città di Lecco dal campionato di serie B. Il Perugia aveva a sua volta impugnato la decisione della Fgci, favorevole ai blucelesti, che avevano conquistato la promozione sul campo.

“Con questo atto ‘ad adiuvandum’- spiega il sindaco Mauro Gattinoni – il Comune di Lecco si mette dalla parte del merito sportivo, del talento e dei valori dello sport, ribaditi anche attraverso l’iniziativa collettiva promossa ieri al centro sportivo comunale Al Bione con la sottoscrizione della petizione “We Believe in Sport – Lecco in B”. Inoltre, chiude il sindaco “l’esclusione dalla serie B potrebbe mettere a rischio eventuali fondi regionali a finanziamento dei lavori allo stadio e nelle zone limitrofe”. (Mas/ Dire) 19:30 27-07-23