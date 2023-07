Clima. Mulè (FI): solidarietà a vittime, ci inchiniamo a soccorritori

(DIRE) Roma, 27 Lug. – “ll gruppo di Forza Italia esprime una solidarietà convinta, profonda per le vittime, una vicinanza vera ai parenti, ai familiari, una vicinanza vera a chi in questo momento è fuori casa, agli sfollati, a chi è fuggito per sfuggire a una tragedia”.

Lo dice Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, intervenendo nell’Aula di Montecitorio dopo l’informativa sulle alluvioni e gli incendi resa dal ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci.

“Noi – prosegue Mulè – ci inchiniamo davanti ai volontari, ai Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile, ai Carabinieri, ci hanno ridato le immagini del COVID. Quei tre Vigili del Fuoco a Carlentini ci hanno ricordato le infermiere spossate nelle giornate del COVID”.

Il deputato ‘azzurro’ ha spiegato che: “In loro riconosciamo quell’Italia migliore, quell’Italia che non si ferma, quell’Italia che, nel nome del giuramento, adempie quotidianamente al servizio, come le Forze dell’ordine, le Forze armate, l’Esercito che, a Milano, sta levando dalle strade gli alberi, l’Aeronautica, che fa avanti e indietro con i suoi aerei per mettere in salvo le persone. Questa è quell’Italia che ci piace e che torna sempre, ogni volta che c’è da intervenire”. (Vid/ Dire) 18:39 27-07-23