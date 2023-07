Importanti sbalzi di tensione elettrica creano grossi disagi ad uffici e famiglie del centro a Reggio Calabria

Giornata travagliata quella appena trascorsa per numerose famiglie ed uffici in centro storico a Reggio Calabria. Alcune centralissime vie sono state interessate da problema elettrico causato, in base a quanto riferito dai tecnici intervenuti nelle zone interessate, da un sovraccarico della rete, che avrebbe fatto fondere grosso un cavo. (via Osanna, via Fata Morgana e via Tripepi)

Per questo motivo nell’arco della mattinata si sono susseguiti, in uffici ed abitazioni, sbalzi di corrente elettrica. In alcuni casi “ammortizzata” dai salva vita dei contatori, in altri casi le forti scariche elettriche non hanno risparmiato: elettrodomestici, condizionatori, e desktop normalmente collegati alla rete. In alcuni casi alcune parti degli stessi sono andati a fuoco. La Normalità dell’erogazione della corrente elettrica si è avuta intorno alle 15:00 del pomeriggio.

Per chi avesse subito danni dagli sbalzi di tensione sarà possibile chiedere il risarcimento danni all’ente che eroga il servizio, telefonare quindi al call center di riferimento o navigare sui siti internet delle aziende, compilando un modulo delle stesse oppure potete scaricarne uno qui. Nei casi di danni più ingenti è consigliabile farsi assistere da una delle associazioni di consumatori presenti sul territorio.

Federica Romeo