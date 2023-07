Italia-Usa. Meloni: legami profondi, consolidati dopo guerra in Ucraina

Occidente unito in difesa diritto internazionale e regole

(DIRE) Roma, 27 Lug. – “Sono onorata di trovarmi qui per quello che è il cuore della democrazia americana”. Lo dice la premier Giorgia Meloni a Washington, al termine dell’incontro con lo speaker della camera Kevin McCarthy. “Lo dico – aggiunge – perchè voglio ricordare i legami cosi profondi tra stati uniti e Italia che si sono consolidati recentemente dopo la guerra in Ucraina. Oggi più che mai crediamo che i nostri siano rapporti fondamentali.

Dobbiamo contare uno sull’altro”. Questo, prosegue, “è un luogo che riassume anche la storia di tutti gli italo-americani che con il loro impegno, i loro sogni hanno contribuito a rafforzare i legami tra i nostri due popoli” e hanno contribuito a far sì “che questa diventasse una grande democrazia”. Intendiamo, quindi, “potenziare i legami, la cooperazione e la nostra amicizia soprattutto in una situazione così difficile in cui ci troviamo in questo momento.

Ci sono alcuni aspetti che dobbiamo sottolineare, ovvero, l’unita dell’Occidente che qualcuno metteva in dubbio. L’Occidente vuole difendere una realtà basata sul diritto internazionale e sulle regole, altrimenti ci ritroveremmo in un caos totale e chi crede di avere la potenza militare” si riterrebbe “in grado di poter aggredire gli altri, noi vogliamo rispettare la democrazia e la libertà”. (Vid/ Dire) 18:37 27-07-23