Kenya, muore Jesse il leone

In Kenya è morto Jesse, leone iconico che viveva nella riserva del Masai Mara.

La morte è sopraggiunta a seguito di una lotta con un branco rivale della Savana. Jesse aveva 12 anni ed in passato il Mcpc (Mara Predator Conservation Programme) lo ha stato definito come “uno dei più faosi nomadi del mara, un leone magnifico“. L’Mcpc si occupa prevalentemente della salvaguardia dei felini che abitano la riserva. Tramite Facebook è stato inviato il messaggio di cordoglio, che non ha tardato a diventare virale. Seppur i soccorsi siano arrivati tempestivamente sul luogo, le ferite riportate dall’attacco del gruppo rivale avevano compresso le vie respiratorie di Jesse. (Fonte ANSA)