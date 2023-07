Reggio Calabria, Sbarre in festa: Venerdì 28 Luglio la V edizione

Si terrà venerdì’ 28 luglio, lungo la via Sbarre centrali, nel tratto compreso tra il Vico Vitetta e il Vico Scardella, dal numero civico 256 al 188, la quinta edizione di “Sbarre in festa”, organizzata dall’Associazione Calabresi Digitali.

L’evento, inserito nel cartellone dell’Estate Reggina 2023, a partire dalle ore 19 di giorno 28 luglio prevede animazione per i più piccoli a cura della Asd Space Party & Sport di Marzia Purpura, balli sociali con la Asd Pretty Woman di Eugenia Galimi, esibizioni di ginnastica ritmica dell’Asd Briritmica di Fabrizia Bordonaro, l’associazione L’Oro di Febea di Silvia Belmonte protagonista con le sue creazioni artistiche, musica live con artisti del nostro territorio come il cantautore Michelangelo Giordano con i suoi brani di musica popolare, il gruppo emergente dei Dirty Frogs, la cantante reggina Miriam Dardanelli e tante altre sorprese.

A condurre la serata la professionalità di Mariangela Zaccuri.

Sponsor della serata il bar, pasticceria , tavola calda Hollywood Cafe’ sito in via Sbarre Centrali al civico 263 ed il bar Euro Caffè’ di Via Sbarre Centrali al civico n 188.

Vi aspettiamo numerossimi il prossimo 28 luglio nel tratto di Sbarre Centrali compreso tra il Vico Vitetta e Il Vico Scardella che per l’occasione verrà chiuso al traffico.

Comunicato Stampa