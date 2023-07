Soccorse 8 persone su un’imbarcazione in difficoltà a largo del Trave di Ancona

Il nucleo nautico dei Vigili del Fuoco è intervenuto alle 13.30, nel tratto di mare antistante il Trave di Ancona, per un’imbarcazione con 8 persone a bordo che stava imbarcando acqua. Arrivati sul posto le persone a bordo della barca sono state trasbordate sul gommone VVF, mentre alcuni Vigili del Fuoco sono saliti a bordo con una motopompa per far fuoriuscire l’acqua. Così la barca e il gommone VVF con le persone a bordo hanno potuto far rientro al porto turistico di Ancona scortati dalla Capitaneria di Porto. Ad attenderli in banchina l’ambulanza del 118 per accertamenti.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=87371