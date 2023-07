Soccorse due turiste dal Drago 69 a Scalea (Cs)

Nei giorni scorsi, l’elicottero Drago 69 del 9° Reparto volo della Campania, in collaborazione con la squadra del distaccamento di Scalea, è intervenuto per trarre in salvo due turiste straniere.

Le donne, bloccate a causa di condizioni meteo avverse sotto un costone roccioso a ridosso di una caletta raggiungibile solo dal mare, sono state tratte in salvo dai sommozzatori di Napoli che, presenti a bordo del velivolo, le hanno recuperate mediante l’uso del verricello. Successivamente l’elicottero ha trasportato le due straniere in un luogo sicuro.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=87365