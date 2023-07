Al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ultimo appuntamento estivo per i più piccoli

Si avviano alla conclusione i laboratori estivi del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria pensati per i visitatori più piccoli. Dopo il successo dell’appuntamento serale di ieri, che ha visto la partecipazione di molti bambini e delle loro famiglie, sono in programma per domani 29 luglio gli ultimi laboratori didattici offerti dal MArRC e realizzati da 4Culture. Sarà l’occasione per prendere parte a una esperienza ludica tra le sale del Museo: i partecipanti, infatti, saranno impegnati in una caccia al tesoro, con inizio alle ore 20:30.

«Immaginare questo ciclo di laboratori dedicati ai più piccoli visitatori del Museo è stata una esperienza molto stimolante – dichiara il funzionario Maria Domenica Lo Faro, che ha seguito lo sviluppo delle attività laboratoriali. Tantissimi sono stati i riscontri positivi da parte dei partecipanti all’iniziativa. In queste settimane abbiamo proposto dei momenti di divertimento e gioco, rilassanti ma ricchi di contenuti, per accompagnare i bambini al Museo in una esperienza di apprendimento entusiasmante».

Grande soddisfazione è espressa anche dal direttore del Museo, Carmelo Malacrino, che dichiara: «Le attività didattiche al MArRC, dopo la pausa dovuta alla pandemia, sono ripartite alla grande. Abbiamo accolto gruppi di studenti in formazione nei percorsi PCTO, lavorando a progetti di elaborazione di contenuti didattici che fornissero un valido supporto alla visita; dal 17 giugno, poi, è stato proposto un ricco calendario di attività diversificate per fasce di età, in modo da attrarre e interessare i più giovani visitatori del Museo. Abbiamo avuto un unanime riscontro positivo e le proposte sono state accolte con grande entusiasmo, e di questo non possiamo che dirci soddisfatti. Siamo già al lavoro per il futuro con il supporto di CoopCulture, nuovo concessionario dei servizi aggiuntivi. Il Museo si conferma come un luogo aperto e inclusivo, vera e propria officina di sperimentazione».

Tutte le attività didattiche, curate dagli operatori di 4Culture, sono gratuite fino a 18 anni di età. È richiesta la presenza di un accompagnatore adulto, soggetto alla ordinaria bigliettazione.

Al Museo si accede dal martedì alla domenica, con orario continuato dalle 9:00 alle 20:00 (ultimo ingresso alle 19:30).

Dal 15 giugno al 15 settembre, in applicazione delle disposizioni di cui al D.L. 61/2023, verrà applicata una maggiorazione di 1 euro a tutte le tipologie di biglietto di ingresso, al fine di finanziare gli interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale danneggiato dagli eventi alluvionali verificatisi in Romagna e nelle Marche. Per le ragazze e i ragazzi under 18, l’ingresso è sempre gratuito.

La prima domenica del mese l’ingresso resta gratuito per tutti, grazie all’iniziativa #domenicalmuseo promossa dal Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.

