Catanzaro. Ai domiciliari viene sorpresa con refurtiva e 2 complici

Comando Provinciale di Catanzaro – Catanzaro , 28/07/2023 10:01

I Carabinieri della Stazione di Catanzaro S. Maria hanno tratto in arresto tre persone, due donne ed un uomo, tutti maggiorenni, con l’accusa di furto aggravato e, per una delle due donne, evasione. I Carabinieri della Stazione di Catanzaro S. Maria, nel corso di un pattugliamento del territorio di competenza hanno notato un’autovettura muoversi con fare sospetto.

Sottoposta a controllo, a bordo sono risultati presenti una coppia convivente ed una donna. Quest’ultima era ben nota agli operanti perché sottoposta alla misura della detenzione domiciliare con la possibilità di assentarsi unicamente per ragioni sanitarie. Nel corso del controllo i Carabinieri hanno rinvenuto alcune buste contenenti profumi e articoli di cancelleria per i quali i tre non sono riusciti a dare spiegazioni esaurienti.

Dopo alcuni accertamenti, i carabinieri hanno scoperto che gli oggetti, per un valore superiore ai 200 euro, erano stati asportati circa mezzora prima da due esercizi commerciali dell’area sud del capoluogo. Pertanto per i tre è scattato l’arresto in quasi flagranza di reato e la traduzione presso i propri domicili in regime di arresti domiciliari. Il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari.

comunicato stampa – fonte: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/ai-domiciliari-viene-sorpresa-con-refurtiva-e-due-complici