Da Sabato 29 Luglio Le Muse secondo appuntamento a Palazzo Cassone già Milano di San Giorgio Morgeto con percorsi a Palazzo

Secondo appuntamento con la versione Estate 2023 della stagione culturale del Laboratorio delle Arti e delle Lettere “Le Muse” di Reggio Calabria ed esattamente di “Percorsi a Palazzo…” novità estiva che vede Le Muse presenti sul territorio, per creare una fusione tra elementi urbanistici ed architettonici con il patrimonio artistico contemporaneo di pittori, scultori e fotografi della regione.

Il presidente Muse Giuseppe Livoti, annuncia che sabato 29 luglio alle ore 19,30 si inaugurerà il secondo percorso per continuare ad avvicinare la gente a dei momenti fruitivi inediti coniugando la conoscenza di un sito, di una dimora storica agli stili di artisti identitari calabresi. Dopo il primo appuntamento che si è tenuto a Reggio Calabria ed esattamente a Palazzo Pizzarello, ubicato in una delle più belle piazze della città, ovvero Piazza Italia, la collettiva d’arte e cultura itinerante si trasferisce per alcuni giorni a San Giorgio Morgeto.

Il luogo scelto per tale importante avvenimento è Palazzo Cassone già Milano che è collocato proprio di fronte una fontana, unica in Calabria per pregio artistico e storico, fontana detta “Bellissima” commissionata nel 1664 dal Marchese Giovanni V Milano, costruita in granito, con una base di gusto rinascimentale, due vasche superiori in gusto barocco ed in cima un altorilievo di Venere in marmo bianco, forse di origine greca. Il palazzo che ospiterà per alcuni giorni la mostra oggi di proprietà della famiglia Cassone storicamente fu costruito dai Caracciolo e poi dai Milano. La Famiglia Milano si trasferì dalla Spagna per seguire Re Alfonso D’Aragona e furono nei secoli Baroni di San Giorgio, Marchesi di San Giorgio e Polistena, Principi di Ardore e del Sacro Romano Impero. La Fontana detta “Bellissima” posta dinnanzi al prospetto principale costituiva un “preziosissimo ornamento” come riferisce lo storico ed abate italiano Giovan Battista Pacichelli. La collettiva d’arte con gli Artisti delle Muse vedrà la presenza di Cosimo Allera, Anna Maria Arico’, Cristina Benedetto, Pino Gattuso, Antonella Laganà, Manuela Lugarà, Santina Milardi, Maria Grazia Musolino, Antonella Minasi, Antonio Nicolo’, Grazia Papalia, Marisa Scicchitano, Gaetano Villegiante. L’esposizione ampia è variegata seguirà un itinerario nelle grandi ed ampie sale che ancora mantengono intatto il fascino del tempo tra archi, mattoni a faccia vista, finiture in pietra locale ed una imponente scalone di accesso. Il taglio del nastro è previsto per le ore 19,30 in occasione del San Giorgio Morgeto Street Food e verrà inaugurata dal sindaco di San Giorgio Morgeto dott. Salvatore Valerioti. Il presidente Muse Livoti come curatore della mostra collettiva ringrazia l’amministrazione comunale ed il primo cittadino per l’accoglienza e l’ospitalità che vede in uno dei palazzi più prestigiosi di San Giorgio Morgeto la presenza di importanti nomi del panorama dell’arte calabrese contemporaneo.