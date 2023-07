Niger, 2 milioni di bambini soffrono di malnutrizione

20:30 – Secondo l’Unicef 2 milioni di bambini soffrono di malnutrizione in Niger.

Lo ha affermato la portavoce italiana Andrea Iacomini:”Esprimiamo grande preoccupazione per quello che sta accadendo in questi giorni in Niger, che rischia di aggravare la già precaria situazione umanitaria nel Paese. 3,7 milioni di persone hanno bisogno di assistenza umanitaria, di questi 2 milioni sono bambini, con 430.000 sotto i 5 anni colpiti da malnutrizione acuta grave“. Nel Paese si stanno alternando gravi periodi di siccità, inondazioni, malnutrizione su larga scala oltre ad epidemie e conflitti interni. Dal Giugno 2022 il numero di sfollati è cresciuto del 35,5%, arrivando a toccare i 358 mila. In questo periodo 987 scuole hanno dovuto chiudere i battenti, impattando nella vita di 86 mila bambini. A queste cifre impressionanti si aggiungono circa 285 mila rifugiati e richiedenti asilo. Durante il suo discorso la Iacomini ha affermato che questa situazione potrebbe risultare fatale per un numero imprecisato di bambini e bambine. (Fonte ANSA)