BeCal X BeSafe: Investire nella prevenzione per contrastare le patologie al primo grado della loro evoluzione

L’evento promosso dall’Associazione BeCal, in collaborazione con AVIS Reggio Calabria, del 7 Agosto presso l’Area Tresoldi del Lungomare di Reggio Calabria dalle 17.30 alle 23.00 con screening gratuiti e talk di qualificati professionisti

Nella nostra società, la salute è un bene prezioso che spesso diamo per scontato. Tuttavia, la prevenzione è la chiave per mantenere il benessere e contrastare le patologie al primo grado della loro evoluzione. L’associazione BeCal ha compreso l’importanza di sensibilizzare e informare il pubblico su questo tema vitale. Per questo motivo ha deciso di organizzare un evento dedicato interamente alla prevenzione delle patologie, mettendo in evidenza l’importanza di investire nella nostra salute per un futuro più sano e felice nell’ambito del calendario dell’Estate Reggina 2023 in collaborazione con AVIS Reggio Calabria.

L’evento si svolgerà presso l’Area Tresoldi del lungomare Reggio Calabria il 7 Agosto e sarà composto da due fasi: come prima attività (dalle 17.30 alle 20.30) sarà sviluppato un percorso di prevenzione che abbraccerà diverse discipline per effettuare screening diagnostici ed aumentare la consapevolezza sui temi della prevenzione. Dalla prevenzione dermatologica, allo screening per il diabete, dallo screening visivo, alla salute mentale. In una seconda fase (presso rotonda VIII marzo dalle 21.15 alle 22.30), si svolgerà un workshop tematico con interventi di professionisti sul tema della prevenzione.

L’evento organizzato dall’associazione BeCal rappresenterà un importante passo avanti nella promozione della prevenzione delle patologie. Esperti di diverse discipline mediche si sono riuniti per condividere le loro conoscenze e esperienze, evidenziando l’importanza della diagnosi precoce e dell’adozione di uno stile di vita sano per prevenire l’evoluzione delle malattie. Durante l’evento, verranno presentate numerose strategie e pratiche preventive che possono essere adottate da chiunque desideri prendersi cura della propria salute.

La prevenzione rappresenta un investimento fondamentale per il nostro benessere a lungo termine. Invece di affrontare le conseguenze delle malattie, la prevenzione ci offre l’opportunità di agire in anticipo, riducendo i rischi e migliorando la nostra qualità di vita. Non solo ci permette di evitare i costi e gli oneri emotivi delle cure mediche, ma ci consente anche di godere appieno della vita, senza essere limitati dalle malattie.

L’evento ha l’obiettivo di contribuire a creare una maggiore consapevolezza sul tema della prevenzione. Intende mostrare come piccoli cambiamenti nel nostro stile di vita quotidiano possono fare la differenza e come l’informazione corretta possa influire positivamente sulle decisioni che prendiamo per la nostra salute.

BeCal vuole quindi mettere in luce l’importanza della prevenzione. Investire nella nostra salute attraverso controlli regolari, adozione di uno stile di vita sano e consapevolezza dei fattori di rischio può fare la differenza tra una vita piena di salute e benessere o una vita segnata da malattie e limitazioni.

Si ringrazia AVIS Reggio Calabria e LAPSI per la collaborazione durante questo evento.

Comunicato Stampa