Benzina oltre 2,5 € al litro in alcune zone d’Italia

I prezzi dei carburanti continuano la loro impennata, sia la benzina che il diesel sono stati ritoccati in questi giorni. Su alcune autostrade i listini della benzina verde hanno già sfondato quota 2,5 euro al litro, come fa notare Assoutenti.

Si tratta della Venezia-Trieste la A4, in cui esattamente la benzina senza piombo ha toccato i 2,533 euro al litro. Ma anche sulla A21, nel tratto Torino-Piacenza si rilevano 2,4 euro al litro ed infine al Sud sulla A14, tratto Bologna-Bari-Taranto, si è raggiunto il prezzo dei 2,5 euro.

Da Martedì 1 Agosto scatta l’obbligo per i gestori di esporre i cartelloni con i prezzi.

L’aumento della benzina e del gasolio è “stranamente” in concomitanza con il periodo di massimo spostamento per gli italiani che si muoveranno lungo il Paese per trascorrere le vacanze. Per giorno 5 Agosto è previsto il massimo del traffico veicolare sulle strade italiane ed infatti è stato annunciato il “bollino nero”.

