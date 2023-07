Francia: allerta all’Aeroporto Charles de Gaulle, donna peruviana spara ad un doganiere

Aveva 3 kg di cocaina con sé. La pusher è stata arrestata e accusata di tentato omicidio

Un doganiere è stato ferito da un proiettile all’interno dell’aeroporto parigino di Roissy -Charles de Gaulle, quando una donna peruviana arrestata per traffico di diversi chili di cocaina ha aperto il fuoco su di lui. Il dipendente è stato “ferito da una persona di nazionalità peruviana detenuta nell’ambito di un’indagine”, ha detto la procura di Bobbini, confermando quanto riferito dalla rivista Valeurs Actuelles.

Il sospetto è riuscito ad afferrare la pistola del doganiere e ha sparato un solo proiettile, ferendo l’ufficiale all’addome, secondo questa fonte. L’attacco è avvenuto mentre il dipendente stava scortando la prigioniera in bagno, ha detto il sindacato Solidaires Douanes. “Abbiamo evitato per un pelo una tragedia”, hanno detto i sindacalisti in una dichiarazione, evidenziando la “professionalità” di altri funzionari doganali che sono riusciti a bloccare il sospetto prima che potesse sparare di nuovo.

Durante la perquisizione, nel bagaglio della giovane donna peruviana sono stati trovati tre chilogrammi di cocaina. La donna è stata arrestata con l’accusa di tentato omicidio colposo e violazione della legge sulla droga. Secondo le autorità francesi, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” , l’anno scorso sono state sequestrate più di 157 tonnellate di droga, principalmente cannabis e cocaina, un record assoluto per il paese.

c.s. – Giovanni D’Agata