L’Orchestra del Teatro Cilea e Alessandro Tirotta a Reggio per l’Arte e i Bronzi

La massima compagine orchestrale della provincia, fiore all’occhiello della Calabria in campo musicale, diretta dal suo Direttore principale il M° Alessandro Tirotta saranno protagonisti domani Domenica 30 Luglio sul Lungomare di Reggio Calabria, località Tempietto in occasione della manifestazione “Qui ed Ora Murales” patrocinata ed organizzata dal Dipartimento Cultura della Regione Calabria nella persona del vicepresidente della Regione Calabria Dott.ssa Giusy Princi.

Con inizio alle 20.15, una serata liberamente aperta al pubblico che vedrà l’inaugurazione della imponente opera di dipinto murale dedicata ai Bronzi di Riace (ad opera di Mirko Cavallotto e Giovanni Dallospazio, lunga oltre 80 metri ed alta 3), che vuole assurgere a lasciare tracce tangibili ed indelebili della loro immortalità e maestosità.

Durante la serata, ricca di momenti artistici e di riflessione, l’orchestra si esibirà nella prima parte in pagine immortali di musica classica, come la Romanza in fa op. 50 di L. v. Beethoven, interpretata dal primo violino dell’Orchestra del Teatro Cilea, Pasquale Faucitano e le pagine immortali della Carmen di G. Bizet. Nella seconda parte, dopo la benedizione dell’Arcivescovo metropolita Morrone e le letture sulla Magna Grecia ad opera di Teresa Timpano, seguirà un Galà Lirico con le pagine più famose di G. Verdi (Rigoletto, Il Trovatore e La Traviata), G. Puccini (Madama Butterfly, Tosca, La Boheme, Turandot) e ancora Carmen di Bizet, Offenbach e Lehar. Interpreti internazionali per l’occasione: il soprano greco Aimilia Diakoupolou, il tenore torinese Massimiliano Pisapia e la catanzarese Gabriella Aleo.

L’Orchestra del Teatro Cilea manifesta grande orgoglio e soddisfazione nell’essere presente e partecipe ad un evento culturale storico e di tale spessore proposto dalla Regione Calabria, confermando la propria presenza nella vita artistica della propria città e Regione in un percorso di continuità quasi ventennale. Tutta la cittadinanza è invitata all’evento.