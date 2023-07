Modena. 42enne Arrestato per detenzione di stupefacenti, sequestrati oltre 7 kg di hashish e 4600 € in contanti

In data 25 Luglio u.s., la Squadra Mobile della Questura di Modena ha tratto in arresto, nella flagranza del delitto di detenzione finalizzata alla cessione di sostanze stupefacenti un italiano di 42 anni incensurato.

La Polizia di Stato, a seguito di diverse segnalazioni, ha predisposto servizi di osservazione che hanno permesso di accertare che l’uomo, un insospettabile operaio, era solito incontrare persone dedite all’uso di sostanze stupefacenti incontrandole nei pressi di un bar adiacenze del suo luogo di lavoro e nelle vicinanze della di lui abitazione in viale Gramsci a Modena.

L’uomo all’uscita dalla sua abitazione, prima che lo stesso si recasse al lavoro veniva controllato e, sussistendone i presupposti di legge, veniva sottoposto a perquisizione personale e successivamente domiciliare. La perquisizione permetteva di rinvenire e sequestrare all’interno del garage della di lui abitazione poco meno di 7 kg di hashish e 100 gr. di cocaina nonché sostanza utilizzata solitamente per il taglio dello stupefacente.

Altra sostanza del tipo hashish veniva rinvenuta e sequestrata all’interno della cabina armadio della camera da letto dell’abitazione dell’indagato. All’esito dell’attività venivano sequestrati complessivamente 7 kg di hashish, 100 gr di cocaina e 4600 euro in contanti. Nella giornata di ieri 27 Luglio 2023, il GI.P. ha convalidato l’arresto e disposto l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti dell’indagato.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Modena/articolo/119864c4f1dad62b2046140930