USA: temperature record e forti temporali

Gli Stati Uniti sono divisi in due zone con clima diverso, da una parte forti piogge, e dall’alta ondate di caldo. A New York, il termometro ha superato i 40 gradi. Il Sindaco Eric Adamas, ha ordinato l’apertura di 500 centri ristoro in tutta la grande mela, e ha prolungato l’orario di apertura delle piscine pubbliche

“E’ previsto caldo estremo a New York , è imperativo che i newyorkesi si rendano conto dei potenziali pericoli legati alla calura e all’umidità”, le parole dell’assessore alla gestione dell’emergenza, Zach Iscol. Il 25% delle persone non ha accesso all’aria condizionata, secondo quanto ha fatto sapere l’amministrazione comunale.

Dall’altra parte, stati come la Florida, il Massachusetts, il Vermont e il Minnesota, rischiano inondazioni per i forti temporali. Specialmente per il sud ella Florida, che con l’acquazzone tropicale potrebbe provocare grossi danni. E’ stato previsto dai meteorologici un aumento delle temperature per il fine settimana (fonte: ansa.it).

AO