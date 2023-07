Agenti della Volante salvano dalle fiamme residenti nella frazione di Pavigliana

Intervento di salvataggio risolutivo di 4 agenti della Squadra Volante della Questura di Reggio Calabria, giunti in soccorso a causa di un incendio nella frazione di Pavigliana la mattina del 25 Luglio. Un’intera via era avvolta dalle fiamme e gli agenti hanno provveduto ad evacuare ed a mettere in salvo: bambini ed anziani (alcuni non deambulanti).

Data la situazione è stato necessario avvolgere i malcapitati in stracci bagnati per riparali dalle fiamme. Messe in sicurezza, coraggiosamente anche diverse bombole del gas presenti nei terreni attinti dal fuoco. Durante l’intervento di salvataggio a Pavigliana gli agenti hanno riportato escoriazioni ed ustioni oltre ad aver inalato l’intenso fumo presente nell’area del pericoloso incendio. I Poliziotti sono dovuti ricorrere alle cure dei sanitari presso il GOM dove sono stati giudicati guaribili in 7 giorni.

Federica Romeo

.