Carburanti, MIMIT: prezzi medi 1,74 €/l il gasolio, e 1,89 €/L la benzina

Domani conferenza stampa su esposizione prezzi medi prezzi medi regionali dal 1 Agosto

(DIRE) Roma, 30 lug. – In merito a notizie di stampa “relative a casi isolati di stazioni di rifornimento di carburante lungo la rete autostradale” in cui sono stati rilevati prezzi limiti a 2,5 euro/litro per la “benzina senza piombo” in modalità “servito”, il ministero delle Imprese e del Made in Italy precisa che “i prezzi medi nazionali del gasolio e della benzina sono ben al di sotto dei 2 euro/lt, come rilevato dall’elaborazione settimanale su base giornaliera dei prezzi dei carburanti, effettuata dall’Osservatorio Prezzi Carburanti del MIMIT”.

I prezzi dei carburanti di questa settimana si attestano infatti a valori medi di 1,89 euro/lt per la benzina e di 1,74 euro/lt per il gasolio. L’attuale crescita del prezzo medio, di circa 0,03 euro/lt nella scorsa settimana, “è determinata da quanto si sta osservando nei mercati internazionali, a causa dell’aumento delle quotazioni sia del petrolio sia dei prodotti raffinati”, avverte il MIMIT.

Dall’inizio del 2023 il prezzo industriale di benzina e gasolio, al netto quindi della tassazione, “in Italia resta stabilmente più basso di quello in Spagna, Germania e Francia”, aggiungono dal ministero.

In merito alle misure del Governo per monitorare i prezzi medi dei carburanti e tutelare i consumatori, è convocata domani 31 luglio, alle ore 11.30, al Mimit, una conferenza stampa sulle attività di trasparenza relative all’esposizione, presso le stazioni di rifornimento, del prezzo medio regionale dei carburanti, obbligatoria dal 1 Agosto.

Alla conferenza stampa parteciperanno il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, il sottosegretario del ministero delle Imprese e del Made in Italy, Massimo Bitonci e il Garante per la sorveglianza dei prezzi, Benedetto Mineo. Per accreditarsi alla conferenza stampa, si prega di mandare una email all’indirizzo: ufficio.stampa@mise.gov.it entro le 20:00 di oggi. I giornalisti e gli operatori accreditati potranno accedere dall’ingresso di via Veneto 33. (Com/Ran/Dire) 13:20 30-07-23