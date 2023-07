F1. A Spa Verstappen rimonta e vince, 3° la Ferrari di Leclerc

(DIRE) Roma, 30 Lug. – Nonostante la penalità di cinque posizioni, Max Verstappen ha vinto la dodicesima gara del Mondiale 2023 di Formula 1 sul circuito di Spa, in Belgio. Sul podio anche l’altro pilota della Red Bull-Honda Sergio Perez. Terzo il pilota della Ferrari Charles Leclerc, partito in pole. Quarto posto per il britannico Lewis Hamilton. L’altro ferrarista Carlos Sainz si è ritirato al 23esimo giro.

Fatale il contatto con Oscar Piastri poco dopo la partenza, che ha squarciato la pancia destra della SF-23. Per Verstappen si tratta della 45esima vittoria in carriera, la decima di quest’anno e la terza consecutiva a Spa. La classifica dei piloti vede in testa Verstappen con 314 punti, seguito da Sergio Perez con 189, Fernando Alonso (Aston Martin) con 149, Lewis Hamilton (Mercedes) con 148 e Charles Leclerc (Ferrari) con 99.

La classifica costruttori conferma il dominio Red Bull con 503 punti, mentre la Ferrari è al quarto posto con 191. Seconda la Mercedes con 247, terza la Aston Martin a quota 196. Con la gara di oggi scatta la pausa estiva, si tornerà in pista in Olanda, sul circuito di Zandvoort, il 27 agosto. (Red/ Dire) 16:44 30-07-23