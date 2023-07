Rosarno (RC). Trovata morta in casa 31enne al nono mese di gravidanza

E’ stata trovata ieri priva di vita in casa a Rosarno, una 31enne di origine nigeriana, la donna era incinta al nono mese di gravidanza.

Il marito al suo rientro nell’abitazione avrebbe rinvenuto il corpo e subito recandosi con lo stesso in ospedale, dove però i medici non hanno potuto far altro che costatare la morte e prendere atto della drammatica situazione.

Le indagini del caso sono portate avanti dai Carabinieri e si dovrà attendere l’esito dell’autopsia, disposta dalla Procura di Palmi, per saperne di più. Sembra che il cadavere della donna non avesse comunque segni di violenza a quanto si legge sull’Ansa.

Silv Bott